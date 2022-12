Brutta caduta sulle piste da sci di Piancavallo.

Un uomo è stato soccorso questo pomeriggio dalle equipes sanitarie di un’ambulanza proveniente da Pordenone e dell’elisoccorso per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta sulle piste di sci a Piancavallo, nel territorio del comune di Aviano.

Dopo la chiamata di aiuto lanciata al numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della sala operativa della Sores hanno inviato subito sul posto i due mezzi di soccorso. Per lo sciatore si temevano ferite più gravi. Fortunatamente, invece, per l’uomo le lesioni sono state lievi ed è stato trasportato con l’ambulanza all’ospedale in codice verde.