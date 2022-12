Principio d’incendio in una catasta di legna a Gradisca d’Isonzo

Principio d’incendio a Gradisca d’Isonzo.

Alle ore 16 circa di oggi, 18 dicembre 2022, i vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti con due squadre a Gradisca d’Isonzo per il principio d’incendio di una catasta di legna depositata al piano interrato di una casetta.

I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno estinto in breve tempo le fiamme e poi hanno provveduto alla messa in sicurezza del deposito e dell’abitazione verificando con l’apposita strumentazione che nell’aria non vi fosse qualche residuo nocivo dei fumi della combustione.