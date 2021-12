Agenda 2022 de Il Friuli dedicata alla Scuola mosaicisti.

È dedicata alla Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo l’agenda 2022 del gruppo Mediafriuli. Un modo per celebrare così i cento anni dalla sua fondazione che sarà distribuita gratuitamente in tutte le edicole in allegato al settimanale il Friuli da venerdì 17 dicembre.

Il gruppo multimediale, attraverso i suoi periodici, da diversi anni sta rendendo omaggio a diversi protagonisti locale dell’arte e della cultura. Dopo le agende dedicate ai pittori Giorgio Celiberti e Gianni Borta e alla fotografa Ulderica Da Pozzo, ecco che la pubblicazione del 2022 viene dedicata a una bandiera della qualità artigianale nel mondo: la Scuola Mosaicisti del Friuli che esattamente nel gennaio di cento anni fa veniva istituita a Spilimbergo.

Nel corso degli anni sono stati istruiti migliaia di ragazzi che hanno potuto così apprendere un mestiere che gli desse un futuro non solo in Italia ma in tutto il mondo. E oggi questo istituto è punto di approdo per numerosi appassionati di tutti i continenti che giungono a Spilimbergo per apprendere i segreti dell’antica arte musiva. All’interno dell’agenda, con una introduzione del presidente Stefano Lovison, viene ripercorsi i cento anni di storia della Scuola e illustrate le opere più famose realizzate in tutto il mondo dai suoi allievi.

