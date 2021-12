Bonus Salute per gli apparecchi acustici nei centri Maico del Fvg.

Per venire incontro alle esigenze di tanti cittadini, legate alla necessità di indossare un apparecchio acustico, Maico, leader del settore, ha deciso di introdurre in tutti i suoi Centri un nuovo Bonus Salute.

Si tratta di uno speciale Bonus ideato per consentire alla più ampia platea possibile di soggetti con disturbi all’udito di poter acquistare un nuovo apparecchio usufruendo di questo incentivo. In questo modo sarà possibile dotarsi di un dispositivo con una riduzione del prezzo iniziale e godere il piacere di sentire bene in ogni momento, tutti i giorni. L’iniziativa nasce proprio dalla consapevolezza che un udito “in forma” è in grado di migliorare la qualità della vita. Proprio per questo Maico desidera essere vicino a chi ha bisogno di sentire meglio dotandosi di un nuovo apparecchio acustico.

Come funziona.

Per ricevere tutte le informazioni relative al Bonus Salute è sufficiente contattare telefonicamente il Centro Maico più vicino a casa. In ogni caso, chiamando qualunque Centro si desideri, in tutti gli studi gli operatori saranno pronti a rispondere a tutte le domande e chiarire eventuali dubbi sull’accesso a questo nuovo incentivo. è anche possibile chiamare il numero verde gratuito 800 322 229.

Come accedere all’incentivo.

Per ottenere il nuovo Bonus Salute e poterne usufruire basta solamente voler acquistare un nuovo apparecchio acustico. Non è prevista alcuna fascia di reddito o soglia Isee per accedere all’incentivo, in quanto il Bonus è disponibile per chiunque desideri dotarsi di un dispositivo per poter sentire meglio. La durata dell’incentivo è valida dall’1 al 18 dicembre e il valore del Bonus arriva fino a 700 euro, secondo il modello di apparecchio che s’intende acquistare e della tipologia di dispositivo che può essere anche altamente tecnologico e di ultima generazione. Chi fosse già dotato di un dispositivo acustico e desiderasse sostituirlo con uno nuovo, può semplicemente rottamare l’apparecchio vecchio e, automaticamente, comperandone uno nuovo otterrà il Bonus.

