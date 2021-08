Lo scontro tra auto e bici a Carlino.

Viene travolta da un’auto mentre è in sella alla sua bici, finisce in ospedale. È successo questa mattina alle 9 a Carlino, all’incrocio tra la Strada provinciale 3 e la 124.

Qui, per cause in corso di accertamento, un’utilitaria è entrata in collisione con una bicicletta. La donna alla guida della due ruote è stata trasportata all’ospedale Cattinara di Trieste. Non sarebbe in pericolo di vita.

(Foto di repertorio)

