Il lutto per Emilio Cimigotto a Carlino.

Ha lottato con tutte le sue forze contro quella brutta malattia, la Sla, che lo aveva colpito un anno fa, ma alla fine non ce l’ha fatta. È morto ieri Emilio Cimigotto, 62 anni, nella sua casa di Marano Lagunare, dove era tornato da tempo, dopo un periodo trascorso a Carlino. Cimigotto era conosciuto da tutti per essere stato consigliere comunale e sassofonista della banda di Carlino. Uomo stimato da tutti, lascia la moglie Cinzia, i figli Isacco e Aronne e la piccola nipotina, appena nata, Liya.

Dalla barca alla politica.

A Marano Lagunare ha cominciato da pescatore professionista, ma poi aveva deciso di lasciare quel lavoro per fare il magazziniere in una ditta di San Giorgio di Nogaro. Aveva deciso poi di spostarsi da Marano a Carlino, trasferendosi con tutta la famiglia. Era il 2019 quando Cimigotto ha deciso di sostenere in modo attivo il candidato sindaco di Carlino, Loris Bazzo, poi risultato vincente. Per Emilio è cominciata così la carriera come consigliere comunale di maggioranza. Oltre alla politica, però, la sua passione era anche la musica: da oltre 40 anni Cimigotto suonava il sax nella banda di paese. Poi, nell’estate 2020, la scoperta della Sla e la decisione così di tornare nella sua amata Marano Lagunare.

