Il furto di 4 costose borsette a Reana del Rojale.

Aveva sottratto 4 accessori costosi, ed era convinta di averla fatta franca. E invece, un mese dopo è stata inchiodata alle sue responsabilità. La polizia locale del Comune di Reana del Rojale, guidata da Massimo Pascottini, ha, nei giorni scorsi recuperato refurtiva, costituita da quattro borsette di varie marche, il cui costo complessivo supera i duemila euro.

Tutto è iniziato con una querela presentata presso gli uffici comunali verso la metà del mese di dicembre scorso, in cui la vittima, residente nel comune di Reana del Rojale, chiedeva supporto e aiuto agli operatori: ignoti, dopo essersi introdotti nella sua abitazione, le avevano sottratto beni personali di valore. Tra queste una monogram, marca “Louis Vuitton”, del valore stimato superiore ai 1.500 euro. A rendere ancora più dolorosa la perdita era il grande valore affettivo che legava la querelante agli oggetti sottratti.

Le indagini, tempestivamente avviate dagli uomini della polizia locale, sotto il coordinamento della Procura di Udine, hanno permesso di restringere il campo dei sospetti in capo ad una persona, una ragazza del posto: su di essa, benché incensurata, gli inquirenti erano riusciti a raccogliere una serie di indizi, gravi precisi e concordanti.

Richiesta e ottenuta la perquisizione domiciliare, gli uomini in divisa vedevano premiato il proprio acume investigativo, in quanto riuscivano a recuperare tutto il materiale sottratto che, nei primi giorni del nuovo anno, veniva restituito alla legittima proprietaria, che ormai incredula e visibilmente commossa, aveva perso ogni speranza di rientrarne in possesso.

L’autrice del fatto illecito dovrà rispondere, nelle sedi opportune, per la violazione dell’articolo 624 bis del codice penale, rubricato “furto in abitazione”, punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da 927 a 1.500 euro.

