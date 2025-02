La Carnia spegne le luci per M’illumino di Meno. E invita a spegnere anche i cellulari

Le iniziative nell’ambito di M’illumino di Meno.

I Comuni della Conca Tolmezzina aderiscono a “M’illumino di Meno”, la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili ideata nel 2005 da Rai Radio2 con la trasmissione Caterpillar e istituita formalmente dal Parlamento con la legge n. 34/2022.

“M’illumino di Meno” si celebra ogni anno il 16 febbraio per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. L’edizione 2025 è dedicata allo spreco energetico nel settore del fast fashion e alle alternative virtuose che promuovono il riuso e la valorizzazione degli abiti. In linea con l’intento della Giornata, le amministrazioni della Conca Tolmezzina spegneranno le luci di alcuni edifici con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza su risparmio energetico, stili di vita sostenibili, diffusione di una maggiore consapevolezza sulle conseguenze del consumo indiscriminato di energia, sul riutilizzo dei materiali, sulla riduzione degli sprechi.

Domenica 16 febbraio rimarrà spenta l’illuminazione esterna del municipio di Verzegnis; a Cavazzo Carnico, invece, saranno disattivate temporaneamente le luci dell’area in cui è collocato il Monumento ai Caduti. Il Comune di Tolmezzo, invece, ha scelto di disattivare l’impianto di illuminazione della Torre Picotta, monumento simbolo della città e del percorso di collegamento al capoluogo.

Ad Amaro, oltre allo spegnimento dell’illuminazione esterna del municipio a partire dal 16 febbraio e per l’intera settimana seguente, è in fase di organizzazione una serata dedicata a promuovere le attività sportive e legate al tempo libero a contatto con la natura, come alternativa a un mondo sempre più connesso e distaccato dalla natura stessa. A questo riguardo, per riappropriarsi di relazioni e spazi di contatto reali, l’invito degli amministratori alla popolazione, in occasione di “Mi illumino di Meno”, è di spegnere i cellulari.