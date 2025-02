Il meteo di San Valentino in Friuli, pioggia e quota neve in calo

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Chi sperava in un San Valentino all’aperto dovrà rivedere i propri piani: il 14 febbraio sarà caratterizzato da pioggia, vento forte e un sensibile calo delle temperature. Le condizioni meteorologiche non saranno ideali per romantiche passeggiate, con la Bora che soffierà impetuosa e la neve che scenderà di quota.

La fase più intensa del peggioramento è attesa tra la notte e il primo pomeriggio, quando il cielo rimarrà coperto e le piogge saranno diffuse su tutta la regione. Le precipitazioni risulteranno moderate, ma localmente abbondanti e accompagnate da fenomeni temporaleschi, specialmente su pianura e costa durante la mattinata.

Quota neve in calo.

La neve farà la sua comparsa a quote sempre più basse: inizialmente cadrà intorno ai 1000 metri, ma con il passare delle ore la quota neve scenderà fino a 300-500 metri, portando un primo assaggio di clima invernale anche a fondovalle.

A caratterizzare la giornata sarà anche il vento. Già nel corso della mattinata inizierà a soffiare la Bora, con intensità da sostenuta a forte sulla costa e sulle zone orientali della regione. A Trieste si prevedono raffiche fino a 100 km/h, rendendo le condizioni meteo particolarmente difficili. Anche in montagna il vento da nordest sarà sostenuto, con possibili disagi soprattutto in quota.

Miglioramento nel pomeriggio ma temperature in calo

Nel pomeriggio-sera il tempo tenderà a migliorare, con una progressiva attenuazione delle precipitazioni e un cielo che potrebbe concedere qualche schiarita. Tuttavia, l’aria più fredda porterà un abbassamento delle temperature, con valori che si attesteranno su minime di 3-6°C in pianura e 4-7°C sulla costa, mentre le massime non supereranno i 9°C sulle zone interne e i 10°C lungo il litorale. A 1000 metri di quota, invece, la temperatura media sarà di -1°C.