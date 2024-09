Il prossimo 13 settembre, Carr Service, azienda leader nel settore della logistica e delle soluzioni di movimentazione, apre le porte della sua sede di Basiliano per un evento speciale dedicato alle aziende del territorio. In occasione del 40° anniversario dalla fondazione, Carr Service invita i suoi partner, clienti e tutte le realtà locali a partecipare a una giornata di celebrazione, scoperte e opportunità.

40 anni di eccellenza nella logistica.

Carr Service, attiva dal 1984, rappresenta un punto di riferimento nelle province di Udine, Trieste e Gorizia grazie alla sua ampia gamma di servizi e prodotti per la logistica, dall’acquisto al noleggio di carrelli elevatori, dalla manutenzione ai ricambi multimarca. La giornata di Porte Aperte sarà un’occasione unica per esplorare la sede dell’azienda, visitare lo showroom e conoscere più da vicino l’offerta che ha reso Carr Service un protagonista indiscusso del settore. Non mancherà la consulenza del personale, che racconterà ai visitatori la Carr Service, i suoi valori, il Toyota Way e come lavora per mantenere un alto standard di qualità per i propri clienti.

Il programma dell’evento.

Il porte aperte sarà ricco di iniziative pensate per offrire alle aziende locali un quadro completo delle soluzioni innovative offerte da Carr Service. Oltre alla possibilità di osservare da vicino i macchinari, saranno presentate dimostrazioni pratiche dei dispositivi dotati di intelligenza artificiale e delle soluzioni di magazzino all’avanguardia.



Per i responsabili della sicurezza, sarà disponibile un corso gratuito sull’uso corretto di batterie e caricabatterie, in collaborazione con Carr Service Academy e Pratika srl, mentre l’ufficio del personale sarà a disposizione per colloqui con potenziali candidati interessati a lavorare nell’azienda.

Innovazione e sostenibilità: la tavola rotonda “Hydrogenium”

Tra i momenti più importanti della giornata, anche la tavola rotonda “Hydrogenium – Dialoghi sull’innovazione e la sostenibilità nella logistica”, che si terrà alle ore 16:00. Questo incontro sarà dedicato all’esplorazione delle prospettive dell’idrogeno come fonte energetica per il settore logistico. Ospiti di spicco come il Governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Vittorio Torbianelli e il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, oltre ad altri illustri rappresentanti del mondo industriale e della ricerca, condivideranno le loro esperienze e visioni sul futuro della logistica sostenibile, con un particolare focus sulle Hydrogen Valley e Green Valley in fase di sviluppo nelle aree di Trieste e Carnia.



La giornata si concluderà con un brindisi in onore del 40° anniversario dell’azienda, un momento conviviale che offrirà l’opportunità di celebrare questo importante traguardo insieme a partner, clienti e amici che hanno accompagnato Carr Service lungo il suo percorso di successo.

Perché partecipare?

Partecipare all’evento Porte Aperte di Carr Service è un’occasione per le aziende locali di entrare in contatto con soluzioni innovative e di confrontarsi con esperti del settore. È anche un’opportunità per chi cerca nuove opportunità professionali o vuole approfondire le proprie competenze con i corsi offerti dalla Carr Service Academy.

Informazioni e Prenotazioni

Per consultare il programma completo e gli orari delle attività, è possibile visitare il sito ufficiale dell’azienda all’indirizzo https://www.carrservice.it/evento-porte-aperte/. La prenotazione online è consigliata per garantire una partecipazione ottimale all’evento.

La storia di Carr Service.

Da oltre 40 anni, Carr Service Srl opera nel settore del commercio, dell’assistenza e del noleggio di carrelli elevatori e attrezzature per la logistica e il magazzinaggio. Fondata nel 1984 a Udine dall’intuizione di Enrico Della Picca, oggi l’azienda è guidata con successo dalla seconda generazione, rappresentata da Damiano e Monica Della Picca.

Il modello di business, semplice e vincente, è caratterizzato da un’efficienza operativa e da un coinvolgimento attivo di tutti i dipendenti e collaboratori nel miglioramento continuo, con un focus costante sulla piena soddisfazione dei clienti.

Nel corso degli anni, Carr Service Srl, concessionario dei marchi Toyota Material Handling e Kalmar Global, è diventata un punto di riferimento per le soluzioni logistiche nelle province di Udine, Trieste (dove hanno luogo le sedi aziendali) e Gorizia. Dal 2013 Carr Service Academy offre corsi di abilitazione alla conduzione mezzi e altri corsi per clienti e cura la formazione del personale interno.

Con 4 sedi operative, più di 40 tecnici attivi quotidianamente sul territorio, oltre 25.000 interventi di assistenza annuali e una vasta gamma di corsi di formazione, Carr Service Srl è il partner solido e affidabile per tutte le esigenze legate alla logistica.