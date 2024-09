Incendio sul Monte Cimadors, in fumo 450 ettari di bosco: la situazione aggiornata

La situazione dell’incendio sopra Moggio Udinese.

L’incendio sul Monte Cimadors, sopra Moggio Udinese, ha raggiunto un’estensione di 450 ettari: per spegnere le fiamme, sviluppatesi il 19 agosto, stanno operando due elicotteri del Servizio aereo regionale della Protezione civile, dopo il sopralluogo aereo del DOS delle 7 di mattina.

In tarda mattina, a causa delle insufficienti condizioni di visibilità delle prime ore del mattino,

hanno ripreso l’attività i due Canadair del COAU che hanno sostato in regione. In mattinata è stata fatta la richiesta di attingimento dei Canadair al lago Weissensee in Carinzia, come da

protocollo esistente.

In funzione la linea di attingimento di acqua di carico da vasche per gli elicotteri con i volontari AIB delle squadre comunali di protezione civile di Artegna, Cividale del Friuli, Enemonzo, Gemona del Friuli, Montenars, Pontebba, Tricesimo, Venzone e CPV Moggio Udinese. Il vascone è sito nella frazione di Monticello. In base alla valutazione giornaliera del DOS, lo stesso ha richiesto il presidio notturno dei vigili del fuoco di Udine a presidio e sicurezza dell’abitato di Monticello come per la notte precedente. Ieri le ordinanza per l’evacuazione dei residenti, a Monticello e Moggessa.

Per quanto riguarda gli altri incendi in regione, che hanno portato a dichiarare lo stato di emergenza e di massima pericolosità a causa anche delle condizioni meteo, sul Monte Belepeit è stato effettuato un sopralluogo stamattina mentre prosegue il monitoraggio sull’incendio in bonifica con volontari AIB delle squadre comunali di protezione civile di Monfalcone, Tavagnacco, Trieste e BREG a Lisert Monfalcone.

La situazione meteo.

Per arginare la situazione, si confida anche nel meteo: se il caldo e la carenza di piogge dell’ultimo periodo hanno favorito il propagarsi delle fiamme, ora le condizioni dovrebbero cambiare.

Per oggi, martedì 3 settembre e domani, mercoledì 4 settembre 2024 sulla zona montana e sulla fascia orientale della regione, al pomeriggio, sarà possibile qualche rovescio o temporale di calore. Seppur con bassa probabilità, non è escluso qualche rovescio o temporale isolato anche sulle altre zone. Farà ancora caldo con temperature sopra la media del periodo. Per giovedì 5 settembre dalla tarda mattinata saranno probabili rovesci e temporali diffusi, localmente forti, specie verso le zone sud-occidentali della regione.