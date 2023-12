La catena belga di farmacie arriva in Friuli con 2 negozi

Medi Market apre due farmacie in Friuli.

Medi-Market, gruppo di farmacie e parafarmacie di origine belga e presente in Italia dal 2019 con 24 punti vendita, prosegue la propria espansione in Italia conquistando anche il Nord Est. Dopo la recente apertura in Veneto, è giunta l’ora del Friuli Venezia Giulia, regione in cui l’azienda si appresta ad inaugurare ben due punti vendita: giovedì 21 dicembre sarà la volta del nuovo negozio situato all’interno di Palmanova Village di Aiello del Friuli, Udine (Strada Provinciale, 126 Km 1.6) e venerdì 29 dicembre aprirà invece lo store nel Parco Commerciale Terminal Nord di Udine (Via Tricesimo, 149). Per il 2024 il Gruppo prevede di aprire ulteriori 15 punti vendita in tutta Italia, arrivando a presidiare per la prima volta anche regioni del Centro Italia.

Salute e benessere alla portata di tutti.

Medi-Market porterà il proprio motto “Il benessere alla portata di tutti” anche in Friuli Venezia Giulia. Da sempre l’idea che muove i passi del Gruppo, oggi presente in 3 Paesi (oltre all’Italia anche Belgio, e Lussemburgo), è quella di rendere disponibile a quante più persone possibile un facile accesso alla salute e più in generale al benessere della persona, attraverso un assortimento di prodotti vario e ricco ma soprattutto a prezzi contenuti. Per contrastare il carovita e andare incontro alle necessità dei consumatori, da oggi anche nei negozi friulani di Medi-Market sarà possibile acquistare una selezione di prodotti di prima necessità ad un prezzo ulteriormente ribassato (con sconti medi del -20%).

Anche per i due nuovi store di Palmanova Village (350 mq) e Parco Commerciale Terminal Nord (400mq) Medi-Market punterà sui grandi spazi e sul vasto assortimento. Non solo parafarmaci, ma anche articoli per l’igiene e la cura della persona, prodotti per mamma e bambino oltre che complementi alimentari faranno parte dell’ampio assortimento presente nei punti vendita.

Medi-Market cerca personale in Friuli Venezia Giulia: farmacisti ma non solo

Medi-Market ricerca sempre personale specializzato, tra farmacisti, addetti alla vendita ed esperti di cosmesi, beauty, nutrizione ed erboristeria. Requisiti fondamentali sono la laurea in Farmacia o CTF, l’iscrizione all’Ordine dei Farmacisti e la disponibilità a inserimenti formativi per aspiranti farmacisti e addetti alla vendita per cui è richiesta la passione per il cliente e per il prodotto. Le figure inserite all’interno dei punti vendita faranno parte di un programma di formazione continua, introdotto dall’azienda, al fine di offrire un servizio di consulenza personalizzato per i clienti.

Medi-Market

Medi-Market è un gruppo di farmacie (Pharmacy by Medi-Market) e parafarmacie (Medi-Market) leader in Belgio nel settore della salute e del benessere. Il gruppo conta 130 punti vendita in Belgio e Lussemburgo, Italia e due webshops. Dal 2019 sono presenti sul territorio italiano con oltre 25 parafarmacie dislocate tra Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia.