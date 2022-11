La trasmissione di Alessandro Borghese in Friuli

Lo chef Alessandro Borghese torna in Friuli per una tappa della nuova stagione di “Quattro ristoranti“.

Dopo aver esplorato la cucina della Carnia e quella lagunare gradese, quali sapori saranno al centro di questa nuova tappa? Ovviamente, sui locali in gara c’è ancora il massimo riserbo.

Alcune indiscrezioni, però, ci sono: la troupe arriverà in regione già domenica mentre il conduttore dovrebbe approdare in Friuli martedì o mercoledì della prossima settimana.

Quello che si sa, è che i ristoranti selezionati per questa puntata sono presumibilmente a Fagagna, a Pagnacco, in località Paradiso e a Udine (forse in Castello). Il capoluogo friulano, inoltre, farà da scenografia per alcune riprese esterne di lancio che saranno girate tra via Mercatovecchio, Piazza Libertà, il porticato Lippomano e Piazza Primo Maggio. Anche le scene conclusive del programma (quelle in cui c’è la “resa dei conti” sulle votazioni) saranno registrate in città, a Palazzo Morpurgo o a Palazzo Giacomelli.

In attesa di scoprire quali eccellenze della ristorazione locale andranno in gara, una certezza comunque già c’è: per Udine e il Friuli sarà una bella occasione per mostrarsi e mostrare la qualità della propria enogastronomia a centinaia di migliaia di telespettatori.