Manutenzione nelle gallerie, chiude l’autostrada A23

La chiusura della A23 nel tratto tra Pontebba e il confine di Stato.

Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione impianti antincendio nelle gallerie, dalle 00:00 alle 5:00 di domenica 23 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Pontebba e il confine di Stato, verso l’Austria.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba, i veicoli leggeri diretti in territorio austriaco, dovranno immettersi sulla SS13 fino a Coccau, per poi proseguire sulla A2 sud Autobahn, in direzione Arnoldstein, mentre i veicoli pesanti dovranno sostare obbligatoriamente presso l’Autoporto Doganale di Pontebba, fino alla riapertura del tratto.