La friulana Ferest Rail amplia la flotta: è al top in Europa

I risultati dell’azienda friulana Ferest Rail.

Negli ultimi due anni, la friulana Ferest Rail, società di logistica ferroviaria con sede a Udine, si è confermata tra i più grandi player europei nel trasporto di cereali, da quelli destinati all’alimentazione animale a quelli per i consumatori, ponendosi tra i leader del settore nel vecchio continente.

Il traguardo è testimoniato dai risultati raggiunti dall’azienda, che nel corso del biennio appena trascorso ha realizzato il primo treno da 2.500 tonnellate lorde in Italia, raddoppiato il numero dei dipendenti (con 6 assunzioni nel solo 2022), triplicato le tonnellate trasportate e registrato una crescita esponenziale in termini di fatturato (20 mln nel 2019, 30 mln a fine 2022, e con un andamento che fa presagire il superamento dei 40 mln nel 2023). E, soprattutto, ha quasi raddoppiato il numero dei vagoni nel proprio parco, che oggi conta oltre 1.100 carri.

E’ quanto ha sottolineato ieri Sandra Vukic, CEO di FerestRail e co-owner della società, aprendo una cerimonia svoltasi allo scalo ferroviario di Udine, negli spazi dell’Officina FVG Rail SpA. Un evento che ha suggellato l’ultimo contratto sottoscritto con il partner Wascosa AG per la fornitura di 300 vagoni dedicati al trasporto di cereali. “Un passo grazie al quale siamo diventati il maggior operatore logistico privato sul territorio nazionale e uno dei maggiori del settore in Europa”, ha ribadito Vukic, ringraziando i numerosi ospiti intervenuti “per condividere con noi diversi traguardi raggiunti e superati negli ultimi due anni”.

I partecipanti.

All’evento sono intervenuti, tra gli altri, il direttore generale di Confindustria Udine, Michele Nencioni, il capogruppo Trasporti e Logistica di Confindustria Udine, Massimo Masotti, che ha portato i saluti dell’associazione degli industriali friulani. Successivamente sono intervenuti Peter Balzer, presidente del Consiglio di amministrazione di Wascosa che ha ringraziato Ferest Rail per l’ordine di 300 tramogge per cereali, e Stefano Ghilardi, CFO di Ferest Rail e co-owner. Infine, i contributi ‘tecnici’ di Dominic Felice e Julia Kiss, rispettivamente COO e sales agent per l’Italia di Wascosa AG. A moderare gli interventi è stato il giornalista Maurizio Cescon.