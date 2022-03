Il cielo color giallo ocra in Friuli.

Come un paesaggio dell’Africa, come in un’atmosfera surreale. Questo pomeriggio il cielo del Friuli si è tinto di un colore giallo ocra. Uno spettacolo al limite dell’onirico, di cui tanti si sono domandati il motivo. Il sole oggi è stato per tutto il giorno praticamente coperto dalle nuvole. Quasi incredibile, quindi, assistere a questa particolare tonalità che aveva delle sfumature che tendevano al rosso.

La spiegazione l’hanno fornita i meteorologi. Si è trattato di un effetto visivo dovuto alla sabbia del deserto del Sahara. Il fenomeno, infatti, si chiama “Calima” ed è spesso osservabile nelle isole Canarie. Il vento di scirocco, soffiando, solleva polvere e sabbia e la trasporta per chilometri. I minuscoli granellini, sospinti dal vento, sono arrivati così fino a noi e, rimanendo sospesi nell’aria, hanno donato oggi al cielo del Friuli questa particolare tinta gialla.

