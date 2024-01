Secondo un sito inglese, tra i peggiori giocatori in serie A uno è dell’Udinese

Che per ora non sia una buonissima stagione per l’Udinese Calcio, lo dicono i risultati e, in un momento in cui la squadra fatica a regalare gioie ai suoi tifosi, arriva anche una classifica secondo la quale tra i Bianconeri milita uno dei “peggiori” giocatori della Serie A.

Il sito inglese Ticketgum (www.ticketgum.com) ha infatti analizzato oltre 1900 calciatori dei principali campionati europei, di cui 400 appartenenti alla Serie A, esaminando i minuti giocati, il numero di errori nel tentativo di ottenere il controllo della palla, i passaggi mancati e le perdite di possesso dopo un contrasto.

Secondo questo studio, se al primo posto del campionato italiano come numero di errori c’è Milan Duric, al secondo c’è Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa in prestito ai friulani (che pure a dicembre ha segnato la doppietta contro il Verona). Lucca si piazza dodicesimo nella classifica generale tra i giocatori che sbagliano di più tra tutti e cinque i campionati analizzati (ossia, oltre alla Seria A, Ligue 1, Premier League, Liga e Bundesliga).

Stando ai dati, il Bianconero conta 44 tentativi falliti di recuperare il possesso palla, 16 palloni persi dopo un contrasto e 83 passaggi sbagliati (il 44%) con un “punteggio finale di goffaggine” di 88,68 su 100. Quello di Duric è 91,32; terzo posto per Nikola Krstović con 84,92.

Dall’altro lato della classifica, i giocatori più precisi della Serie A sono invece, al terzo posto, Francesco Acerbi dell’Inter, al secondo Sam Beukema del Bologna e al primo Fikayo Tomori del Milan.

Secondo l’analisi, infine, i giocatori di Serie A sono quelli che compiono più errori tra le cinque competizioni monitorate, con un punteggio medio di 56,92 su 100 contro i 44,95 della Ligue 1; i 51,67 della Premier; il 54,52 della Liga e i 54,59 della Bundesliga.