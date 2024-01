I ladri colpiscono nella Bassa, rubati gioielli e contanti da una casa

Furto a Fiumicello.

Ladri in azione nella Bassa: nella serata del 14 gennaio, infatti, ignoti hanno messo a segno un furto in una casa di Fiumicello, in via Duca d’Aosta. A denunciare il fatto, stamattina alla locale stazione dei carabinieri, il proprietario, un uomo del 1956.

I malviventi, approfittando della sua assenza tra le 19 e le 21 di domenica, hanno forzato una porta finestra e, una volta all’interno dell’abitazione, hanno rovistato nelle stanze fino a trovare gioielli in oro e contanti da rubare. Il bottino ammonta a circa 600 euro.