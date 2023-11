La classifica sulla Qualità della vita di ItaliaOggi.

In Friuli si vive bene: l’edizione 2023 della classifica sulla qualità della vita di ItaliaOggi, infatti, vede due province della nostra regione nella top 20 in Italia e Udine, in particolare, continua a migliorare la sua posizione.

L’indagine di ItaliaOggi – Ital Communications, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, è giunta alla 25ª edizione e si basa su nove dimensioni ossia affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute, tempo libero, ognuna delle quali è articolata in 14 sotto-dimensioni e 92 indicatori di base.

In 63 delle 107 province del Paese, la qualità della vita è risultata buona o accettabile. Ai primi posti quest’anno svettano Bolzano, Milano e Bologna, mentre a chiudere la graduatoria c’è Crotone (ultima) insieme a Messina e Caltanissetta.

Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, il primo capoluogo a comparire in classifica è Pordenone, decima, che però perde due posizioni rispetto all’anno scorso. Segue Udine, che si piazza 19esima, migliorando ancora la performance: l’anno scorso, infatti, era al 26esimo posto e due anni fa addirittura al 46esimo.

Grande scivolone, invece, per il capoluogo regionale: Trieste è crollata infatti dal nono al 30esimo posto in un anno. Fanalino di coda regionale, Gorizia, che perde tre posizioni passando dal 39esimo al 42esimo gradino.

I singoli parametri.

Considerando poi le dimensioni, Affari e lavoro vedono tutte le nostre province perdere posizioni: Pordenone è ottava (era terza), Trieste è 28esima (era quinta), Udine è 35esima (era 22esima) e Gorizia è 52esima (era 45esima).

Per quanto riguarda l’Ambiente, invece, sia Pordenone sia Udine migliorano la performance: sono rispettivamente sesta e 39esima (contro 14esima e 51esima posizione del 2022); Gorizia si attesta al 53esimo posto (era 52esima) e di nuovo Trieste crolla, passando da 40esima a 68esima.

La voce Reati e sicurezza vede invece Pordenone sul podio, con un secondo piazzamento (era prima); Udine conferma la settima posizione mentre Gorizia migliora da 84esima a 72esima e Trieste è addirittura terz’ultima in Italia.

Nella dimensione Sicurezza sociale, ad avere il primato in Fvg è Udine, 15esima (era ottava), mentre Pordenone riconferma la 35esima posizione e Trieste e Gorizia crollano e si piazzano rispettivamente 50esima (era 19esima) e 70esima (era quinta).

Il capoluogo regionale svetta però nel parametro relativo a Istruzione e formazione: è seconda in Italia. Migliorano anche Udine, che da settima arriva a quinta, e Pordenone che da 16esima sale a 15esima; chiude Gorizia al 27esimo posto.

La voce Popolazione vede ancora prima a livello regionale Pordenone (14esima), cui segue Gorizia (52esima), Udine (65esima) e Trieste 91esima. Pordenone slitta in giù, ma mantiene il primato regionale, nella dimensione Sistema Salute: era 19esima, ora è 33esima; meglio del 93esimo posto di Udine, del 94esimo di Trieste e dell’ultimo gradino nazionale di Gorizia.

Per quanto riguarda Turismo e Tempo Libero, il miglior piazzamento regionale è quello di Trieste, 23esima, seguita poco distante da Gorizia (29esima) e Udine (31esima) mentre Pordenone si accontenta del 67esimo posto.

Nonostante in tanti parametri sia peggiorata, sul tema Reddito e Ricchezza invece Trieste si prende il 2° posto nazionale, con un balzo avanti di sei posizioni. Migliorano anche Udine e Gorizia passate rispettivamente dal 33esimo al 20esimo posto e dal 24esimo al 21esimo; Pordenone guadagna due posti: era 31esima, ora è 29esima.