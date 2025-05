Porcia “assume” GiulIA, l’assistente vocale intelligente al servizio dei cittadini

Il Comune di Porcia è il primo in Italia a usare questo sistema.

Il Comune di Porcia è il primo in Italia a sperimentare un assistente vocale basato su intelligenza artificiale per rispondere in modo efficiente alle richieste dei cittadini. Si chiama GiulIA, acronimo che unisce “Friuli Venezia Giulia” e “IA” (Intelligenza Artificiale), ed entrerà in servizio da metà settembre, rivoluzionando il centralino comunale.

GiulIA è molto più di un risponditore automatico: parla in italiano e inglese, ascolta con attenzione e si ferma se viene interrotta. Sarà attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per fornire informazioni su orari di apertura, servizi amministrativi, tributi, viabilità, procedure online e prenotazione appuntamenti. Il suo impiego nasce dalla necessità di gestire un flusso di oltre 52 mila telefonate all’anno che affollano gli uffici comunali, spesso con richieste ripetitive su anagrafe, scuola e urbanistica.

Grazie a GiulIA, il Comune punta ad alleggerire il carico degli operatori, migliorare l’efficienza e ridurre i tempi di attesa, garantendo al contempo un servizio accessibile anche a chi ha poca dimestichezza con le tecnologie digitali. La sperimentazione durerà un anno ed è finanziata da fondi PNRR attraverso il progetto europeo Edih-pai, coordinato da Insiel, società in house della Regione Friuli Venezia Giulia. L’obiettivo è creare una rete europea di hub digitali che facilitino l’accesso a tecnologie avanzate per amministrazioni pubbliche e imprese.

Progettata per evolversi nel tempo, GiulIA potrà integrare in futuro funzionalità più complesse, come il riconoscimento vocale personalizzato. Porcia si propone così come comune pioniere nell’adozione di strumenti intelligenti al servizio dei cittadini, un esempio replicabile in altri enti locali, soprattutto quelli più piccoli e con risorse umane limitate.