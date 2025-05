A spasso in città con coltello e mazza da baseball, denunciato 27enne

Il 27enne denunciato per porto abusivo di armi a Pordenone.

È stato denunciato per porto abusivo di armi un giovane di 27 anni, fermato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Pordenone nella mattinata del 6 maggio. L’uomo, di nazionalità rumena e residente in città, è stato sottoposto a controllo in via Montereale, nei pressi dell’Ospedale civile, mentre si trovava in compagnia di una ragazza, anche lei cittadina rumena.

Alla vista della pattuglia, i due hanno cercato di eludere il controllo rifugiandosi frettolosamente in un bar. Il loro comportamento sospetto ha attirato l’attenzione dei militari, che hanno deciso di procedere con un’identificazione approfondita. Durante le fasi del controllo, il nervosismo manifestato ha spinto i carabinieri a effettuare una perquisizione personale e veicolare.

Nel borsello del giovane sono stati rinvenuti un coltello a serramanico lungo 22 centimetri e un taglierino. Successivamente, all’interno dell’automobile, una Volvo V40 di sua proprietà parcheggiata poco distante, è stata trovata anche una mazza da baseball lunga 62 centimetri, nascosta sotto il sedile del conducente e facilmente accessibile.

Non essendo in grado di fornire una spiegazione plausibile per il possesso di tali oggetti, è scattato il sequestro delle armi e la denuncia a piede libero solo del 27enne, nella cui disponibilità sono stati trovati gli oggetti, per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.