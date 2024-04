Rendimenti dei conti correnti sulla base del tasso.

Tenere i soldi in banca? In Friuli non è conveniente: stando all’analisi Fabi sul tasso d’interesse, infatti, la nostra è la regione in cui, dopo la Campania, i conti correnti rendono meno. La Federazione Autonoma Bancari Italiani ha infatti reso noto una ricerca sulle divergenze territoriali tra i rendimenti dei depositi bancari: in Fvg si guadagna quasi un terzo rispetto al Trentino Alto Adige.

Ai correntisti di Trento e Bolzano, infatti, un deposito di 5mila euro frutta 18,2 euro l’anno; ai friulani solo 7 (tasso di interesse dello 0,14%) ossia 11,2 euro in meno. Come detto, solo la Campania sta peggio di noi: 6,5 euro in 12 mesi. E questo nonostante la BCE abbia ritoccato più volte all’insù i tassi.

A livello geografico, i correntisti del centro e del nord est d’Italia sarebbero i più fortunati, ma la nostra regione è evidentemente un’eccezione. Basti pensare che in Trentino Alto Adige (l’area migliore per rendimento dei conti correnti), il tasso medio è di 0,64 mentre in Friuli si ferma allo 0,25.

A seconda della consistenza dei depositi, in Fvg il rendimento è dello 0,14 (fino a 50mila euro), dello 0,17 da 50 a 100mila euro; 0,22 da 100 a 250 mila euro e 0,46 sopra i 250mila euro. Tutte percentuali inferiori alla media italiana dove i tassi risultano essere rispettivamente dello 0,21; dello 0,27; dello 0,34 e dello 0,63.