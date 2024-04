Furto a Gonars.

Furto in un’abitazione di Gonars: i ladri hanno colpito nella serata di sabato 13 aprile e, dopo aver forzato l’infisso di una finestra, si sono introdotti in casa portando via gioielli in oro per un valore di circa 12mila euro. Il proprietario, dopo l’amara sorpresa, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri di Palmanova.