Dai copertoni delle biciclette nascono oggetti unici.

Un progetto in grado di realizzare degli oggetti unici, che nasce dalla voglia di dare un contributo alla salvaguardia dell’ambiente, del quale spesso ci si dimentica. Proprio con queste premesse Marianna Wohlgemuth, che per ben ventitré anni ha vissuto a Camporosso, ha deciso di dare vita a quella che è diventato il simbolo del rispetto all’ ambiente dalle sfumature vintage.

“Le radici che mi portano ad intraprendere questo singolare percorso fatto, se vogliamo ,di arte sono molteplici: dalla voglia di proteggere l’ambiente, all’ispirazione derivata da mio marito che da anni corre in bicicletta, alla necessità di fare del bene anche a me stessa” spiega Marianna. Hobbysta per scelta, Marianna da circa tre anni espone le sue creazioni ai mercatini, una decina l’anno, che danno la possibilità all’ artista di entrare in contatto direttamente con le persone.

“Fin da quando ero piccola sono sempre stata particolarmente oculata nel rispetto dell’ambiente, che è andato a braccetto con la passione per i mercatini, ho deciso quindi di unire le due cose e devo dire che sto avendo grandi soddisfazioni – racconta – anche a casa mia ho optato per un arredamento tutto reinventato, vintage, ho creato dei mobili ristrutturandone alcuni antichi e dando loro nuova vita”. Una nuova vita, è proprio ciò che Marianna fa anche e soprattutto con i copertoni delle bici da corsa e delle bici Gravel, con le quali è entrata in contatto grazie al compagno, che da anni pratica questo hobby.

“Trasformo i copertoni delle biciclette in oggetti unici e personalizzati, dietro c’è un grande lavoro che io faccio con grande passione – prosegue Marianna- recupero i copertoni delle bici da amici che li devono cambiare, seleziono quelli che secondo me sono lavorabili, l’intaglio, li lavo, li sgrasso, li pulisco con igienizante e poi inizio il lavoro con ago, spago e filo cerato e tutto ciò che mi serve per realizzare delle cinture su misura“. Marianna, dipendente di un’azienda, ha incanalato sia il suo lato artistico sia l’esigenza di ritagliare del tempo per sé stessa con questo importante aiuto green.