Coppa del mondo di sci alpino femminile: podio per le squadre italiana e svedese che si sono allenate anche sullo Zoncolan

C’è un piccolo pezzo di Friuli Venezia Giulia nella Coppa del mondo di sci alpino, arrivata alla fase conclusiva con le finali di Saalbach in Austria. Nello slalom la svedese Anna Swenn Larsson chiude al terzo posto, mentre nello slalom gigante la campionessa Federica Brignone si aggiudica la gara, raggiungendo quota sei nelle vittorie stagionali in Coppa del mondo e 27 in totale. Nella classifica finale del gigante 2023/2024 la valdostana chiude al secondo posto, dietro all’elvetica Lara Gut-Behrami e davanti alla svedese Sara Hector (bronzo).

Sia le azzurre che le svedesi, in questa stagione, si sono allenate sulle piste del Friuli Venezia Giulia. La squadra scandinava di Coppa del mondo femminile ha scelto infatti il monte Zoncolan e la regione come sede dei propri ritiri e allenamenti fino ai giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. La collaborazione tra PromoTurismoFVG e il team scandinavo verrà presentata a Stoccolma ad aprile, in occasione del workshop e dell’evento dedicati all’offerta turistica del Friuli Venezia Giulia a tour operator e giornalisti del Paese nordico.