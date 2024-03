Lisa Vittozzi conquista la Coppa del Mondo di biathlon

“Il sogno è realtà, Lisa Vittozzi è nella storia sportiva dell’Italia e del Friuli Venezia Giulia che, grazie a lei, ritorna a vincere una Coppa del Mondo sulla neve, la prima nel biathlon, a distanza di vent’anni da Gabriella Paruzzi e quasi trenta da Manuela Di Centa nel fondo. Sempre e solo Grandi Donne, dopo Manu e Gabri ora c’è anche Lisa nel magnifico regno delle sfere di cristallo. Adesso la aspettiamo insieme al suo staff vincente in Consiglio regionale a Trieste, in quella che è la casa di tutti i cittadini, per festeggiare idealmente con l’intera regione un trionfo che rimarrà per sempre nella nostra memoria”.

È il commento a caldo del presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, al termine dell’ultima gara stagionale della Coppa del Mondo di biathlon, la mass start di Canmore, in Canada, seguita in diretta sullo smartphone con incelabile emozione sciata dopo sciata, colpo dopo colpo fino al traguardo che vale “un trionfo che sembrava molto difficile qualche settimana fa e che ora, invece, consacra la nostra sappadina nel gotha dei numeri uno degli sport invernali”.

“Superlativa. È l’unica definizione possibile – evidenzia Bordin

– per la stagione agonistica di Lisa che ha conquistato un oro e tre argenti lo scorso mese ai Mondiali di Nove Mesto, in Repubblica ceca, prima di agguantare metro dopo metro due coppe del mondo di specialità nell’individuale e nell’inseguimento e il premio più ambito, la coppa assoluta che certifica il suo status di attuale numero uno del biathlon. Grazie Lisa, il Fvg ti ama”.