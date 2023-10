Partono i corsi per diventare Oss.

L’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, in seguito al mandato regionale di attivare percorsi di formazione, dà il via a nuovi per corsi per Operatori Socio Sanitari (OSS) da inserire nel sistema di assistenza del Friuli Venezia Giulia.

Cos’è l’Oss.

L’Oss è la figura professionale che svolge attività in ambito sanitario e sociale per soddisfare i bisogni primari della persona e favorirne il benessere e l’autonomia; può svolgere funzione di operatore tecnico-assistenziale, di assistenza di base, di ausiliario socio-assistenziale e di assistenza a domicilio.

I corsi per diventare Oss.

I posti disponibili sono 25 e le domande di iscrizione devono essere inviate entro il 20 novembre 2023. Il corso è gratuito, si svolgerà da dicembre 2023 a settembre 2024 presso la sede di via Chiusaforte, 2 a Udine e prevede una durata di 1000 ore così suddivise: 534 di teoria, 450 di tirocinio, 16 per l’esame.

Per partecipare è necessario essere in possesso del diploma di scuola dell’obbligo (terza media), o un provvedimento di equipollenza del titolo conseguito all’estero; aver compiuto 18 anni di età alla data di iscrizione alla selezione; essere residenti nel territorio regionale.

Gli allievi di nazionalità straniera devono dimostrare la conoscenza della lingua italiana almeno di livello B1. Se non possiedono già una certificazione il livello di conoscenza verrà verificato con un apposito test d’ingresso.

Al termine del corso e al contestuale superamento dell’esame viene rilasciato un attestato di qualifica professionale di “Operatore Socio Sanitario”, corrispondente al livello 3 EQF (European Qualification Framework): chi otterrà l’attestato potrà partecipare ai concorsi indetti dagli Enti del Sistema Sanitario Regionale.

“Mettiamo a disposizione le figure professionali e le loro competenze – ha commentato il direttore generale AsuFc, Denis Caporale -, per formare direttamente gli operatori che in futuro saranno impegnati nelle strutture di assistenza di AsuFc e non solo: le prime edizioni dei mesi scorsi sono state positive, confidiamo di replicare l’esperienza fornendo un adeguato percorso formativo ai partecipanti”.

Bando e domanda di partecipazione sono disponibili al link seguente https://asufc.sanita.fvg.it/it/schede/corsi_oss.html