Analisi di un’aggressione: a Mortegliano il corso di difesa personale

È stato presentato ieri, giovedì 15 febbraio presso la sala consiliare Eisenhower di Mortegliano, il progetto “Analisi di un’aggressione”, che prevede otto lezioni che avranno inizio giovedì 22 febbraio e che si svolgeranno ogni giovedì fino al 4 aprile presso la palestra delle scuole di Lavariano e che avranno lo scopo non solo ad insegnare le tecniche di difesa personale, ma anche di andare ad analizzare le controverse dinamiche che inducono gli aggressori a scagliarsi contro le loro vittime. Moderatore della serata e insegnante della ‘Ryugin team difesa personale’ il maestro Pierluigi d’Osualdo , mentre interverranno il sindaco di Mortegliano Roberto Zuliani, il Dottor Marco Pangos, psicologo dello sviluppo e psicoterapeuta Gestalt, nonché formatore ed esperto di psicologia dell’ aggressione.

A completare la rosa di esperti, anche l’Avvocato Laura Costatto del foro di Udine, specializzata in diritto di famiglia, civile e penale. Un tema, quello delle aggressioni , che trascina con sé molteplici sfumature, siano esse perpetrate all’ interno delle famiglie, lungo le strade, spesso in maniera inaspettata che lascia spesso inerme chi subisce questo tipo di violenza. Proprio per questo il corso, rivolto soprattutto ( ma non solo) a tutte quelle donne che, ad oggi, vivono in un clima di terrore, fornirà gli strumenti necessari per difendersi non solo dalla violenza in sé, quanto a una serie di atteggiamenti talvolta perpetrati nel tempo e altamente lesivi anche sul piano psicologico. L’Asd Ruygin jujitsu tramite i suoi apprezzati tecnici, ha svolto un centinaio di corsi di difesa personale legittima per Comuni, istituti scolastici pubblici e paritari, convitti, sindacati di categoria (sanitari e forze dell’ordine, aziende sanitarie pubbliche e private.