Cristina Novelli, di Martignacco, vince 95mila euro a l’Eredità.

Colpo grosso di Cristina Novelli, 52enne di Martignacco, che al gioco di Rai1 l’Eredità vince la bella cifra di 95mila euro. Cristina, che lavora come impiegata amministrativa all’Università di Udine, ha sbancato il gioco condotto da Flavio Insinna centrando la parola finale.

Gli indizi erano “chiacchiere”, “consumare”, “anche”, “Francoforte” e “zero”. Parole che la concorrente friulana è riuscita a mettere insieme con la soluzione esatta: “meno”. Una risposta che le è valsa il super montepremi da 95mila euro in gettoni d’oro, oltre al brindisi in studio per la super campionessa del pre serale Rai.