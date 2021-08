Il piano per aiutare i soccorsi in alta quota.

Montagna in sicurezza, arrivano i nuovi defibrillatori nei rifugi. Il progetto è stato presentato durante gli scorsi giorni e servirà a garantire la necessaria tranquillità a chi si muove ad alta quota. Sono stati predisposti 18 kit per il pronto soccorso da consegnare entro l’estate 2021, altri 25 arriveranno entro i prossimi due anni. Ciascun kit contiene un defibrillatore automatico (Dae), un kit emorragia e una dotazione di adrenalina in fiale. Questo è il progetto “Comunità e montagna in salute“, promosso da tre Casse di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia, aderenti al Gruppo Cassa Centrale Banca e presentato alla malga Cason di Lanza.

L’obiettivo è dare concreto supporto nei casi in cui sia richiesto un intervento immediato in montagna. Infatti, i kit saranno consegnati ai rifugi, esercizi commerciali, malghe attive, punti di ristoro e centri sciistici. I gestori e i proprietari avranno, inoltre, la possibilità di seguire attività di formazione mirata al primo soccorso.

A beneficiare dell’iniziativa saranno anche il comparto del turismo e della sanità regionale. Se da un lato il servizio arricchirà quella che è l’offerta per i turisti, che in questo modo si sentiranno tutelati, dall’altro rafforza il sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia perché capace di fornire il giusto supporto in caso di necessità.

(Visited 227 times, 227 visits today)