I funerali di Diana Mansutti si terranno a Tricesimo.

Lutto nel mondo del design per la scomparsa di Diana Mansutti, co-fondatrice insieme al marito Agostino della friulana Moroso S.p.A. I due avevano fondato l’azienda nel 1952 con l’intento di produrre e realizzare divani, poltrone e complementi d’arredo. Puntando su un approccio artigianale nella realizzazione dei prodotti ed un forte impulso creativo nella fase progettuale, si fondano le radici di una visione che ha permesso all’azienda di crescere nel mercato distinguendosi per la qualità, l’innovazione e la creatività dei suoi prodotti. Dagli anni ʼ80 la seconda generazione della famiglia inizia un approfondito percorso di ricerca nell’ambito del design dʼautore.

La notizia della scomparsa è stata annunciata dalla famiglia attraverso un comunicato ufficiale, accompagnato da una foto che ritrae Diana giovane, su una Lambretta, simbolo di libertà e avventura. Fin dagli anni ’50, Diana ha rappresentato un pilastro fondamentale per l’azienda e per l’intera comunità produttiva friulana. Moroso ha guadagnato fama mondiale per le sue sedute e componenti d’arredo, che hanno visto la collaborazione dei più grandi designer internazionali. Grazie alla visione imprenditoriale di Diana e Agostino, l’azienda ha potuto lavorare con nomi illustri come Ron Arad, Patricia Urquiola, Ross Lovegrove, e molti altri, dando vita a prodotti iconici che hanno ridefinito gli standard del design contemporaneo.

“Diana ha rappresentato, fin dai primi anni ‘50, un punto di forza e un riferimento per l’azienda e l’intero territorio produttivo udinese – la ricordano dall’azienda – . La sua lungimiranza imprenditoriale e l’indiscussa perseveranza hanno accompagnato l’azienda per oltre 70 anni, ispirando il lavoro di Agostino, Roberto, Patrizia e di diverse generazioni di dipendenti e collaboratori. La sua incredibile caparbietà, curiosità ed energia resteranno un ricordo indelebile, così come la sincera dedizione verso la sua azienda e l’affetto verso le persone che hanno avuto il privilegio di conoscerla”.

I funerali avranno luogo giovedì 28 marzo alle ore 16 presso il duomo di Tricesimo. Durante tale giornata l’azienda resterà chiusa per lutto.