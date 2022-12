Il Giocattolo sospeso, fare un dono anche ai bimbi in difficoltà

Il periodo di Natale è uno dei più attesi dell’anno soprattutto dai più piccoli che aspettano di scartare i regali sotto l’albero; eppure non tutte le famiglie possono permettersi di acquistare i doni: ecco allora l’iniziativa il “Giocattolo Sospeso” che viene in aiuto di chi non ha la possibilità di godere della magia del Natale, di chi è meno fortunato, di chi dovrebbe vivere sempre con il sorriso, i bambini.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Zoppola in collaborazione con la Caritas e i negozi aderenti, ha preso ispirazione dalla tradizione napoletana del “caffè sospeso” e consente a chi lo desidera di acquistare un giocattolo, un libro, del materiale per la scuola, un dolcetto nelle attività commerciali aderenti all’iniziativa lasciando il dono in custodia al negoziante. Successivamente, degli incaricati della Caritas ritireranno i “doni sospesi” e li distribuiranno alle famiglie in difficoltà. Un piccolo, grande gesto per regalare ad ogni bambino del comune la gioia del Natale e del regalo da scartare.

I negozi aderenti sono la Cartolibreria Banini (via C. Panciera n. 29, Zoppola), Edicolandia (piazza M. Toscano n. 7, Castions), Edicola Tabaccheria Carafa (piazza V. Emanuele n. 12, Zoppola), Crai Zoppola (via C. Panciera n. 35, Zoppola), Crai Castions (piazza M. Toscano n.8, Castions), Conad (via C. Panciera n 102, Zoppola).