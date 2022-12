Due ex Udinese festeggiano la Coppa del Mondo con 5 milioni di argentini

Grandi festeggiamenti a Buenos Aires per Molina e Rodrigo De Paul.

C’è anche una piccola parte di Udinese tra i campioni del Mondo dell’Argentina. Rodrigo De Paul e Nahuel Molina hanno festeggiato ieri nelle strade e nella piazza di Buenos Aires con 5 milioni di tifosi il trofeo che mancava dal lontano 1986.

I due ex Udinese, entrambi ora all’Atletico Madrid, hanno lasciato un gran ricordo in Friuli. Rodrigo De Paul, capitano bianconero, nelle 5 stagioni passate all’Udinese ha collezionato 177 e 33 goals. Due stagioni invece per Molina con 64 presenze e 9 goals totali.

Ed è stato proprio con l’Udinese che i 2 hanno conquistato la maglia dell’Albiceleste, iniziando quel cammino che li ha portati sul tetto del mondo.