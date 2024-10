Donna scompare, ritrovata riversa sul greto del fiume

La donna era scomparsa a Pordenone.

Alle ore 11.30 circa di oggi, 7 ottobre 2024, il comando dei vigili del fuoco di Pordenone si è attivato, su richiesta dei Carabinieri, per la ricerca di una donna scomparsa tra Via Levade e il fiume Meduna a Pordenone.

Immediatamente sono state attivate le squadre di ricerca a terra, l’autofurgone UCL (Unità Comando Locale), il funzionario di guardia ed è stato richiesto l’intervento del Nucleo Cinofilo regionale, “Drago” l’elicottero del Reparto Volo dei vigili del fuoco di Venezia che a bordo aveva anche una squadra di sommozzatori e il nucleo droni della Direzione Interregionale Vigili del fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige.

Giunto sul posto Drago ha iniziato un giro di perlustrazione durante il quale ha notato un corpo riverso tra il fiume Meduna e la sponda; immediatamente l’elicottero ha sbarcato la squadra dei sommozzatori nei pressi del punto dell’avvistamento, i soccorritori hanno raggiunto la donna che era in evidente stato di ipotermia ma cosciente. I sommozzatori hanno soccorso la signora la hanno caricata sul velivolo che la ha trasportata presso un campo dove era in attesa il personale medico che ha preso in carico la donna. L’intervento di ricerca e soccorso è terminato alle ore 14.30 circa.