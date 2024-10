Sul Friuli tornano piogge intense e vento forte: scatta una nuova allerta meteo

Ritorna il maltempo sul Friuli.

Giusto una breve interruzione, con la domenica soleggiata appena trascorsa, e già il Friuli deve fare i conti con una nuova ondata di maltempo: la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione dalle 12 di domani, 8 ottobre, alla stessa ora di dopodomani, mercoledì 9 ottobre. La nuova perturbazione porterà infatti piogge intense e vento forte.

Situazione.

Una depressione sulle isole britanniche fa affluire sull’Italia correnti sudoccidentali umide. Martedì giungerà un deciso fronte atlantico accompagnato da forti venti sciroccali al suolo.

Previsioni meteo.

Da martedì 8 pomeriggio alla notte su mercoledì 9 ottobre: probabili piogge in genere moderate o abbondanti su bassa pianura e costa, intense dalla media pianura ai monti, molto intense sulle Prealpi, specie sulle Prealpi Carniche e il Piancavallo. Possibili temporali, specie verso sera e nella notte al passaggio del fronte. Le piogge più consistenti e diffuse si avranno dal tardo pomeriggio-sera.

Sulla costa soffierà Scirocco moderato, anche sostenuto in serata tra Lignano e Grado, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Nella notte temporaneamente soffierà Libeccio poi in attenuazione. Vento forte da sud anche in quota. Mercoledì 9 ottobre, in mattinata, è previsto un relativo miglioramento con qualche rovescio e temporale sparso e Libeccio moderato in attenuazione.