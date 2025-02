Doppia certificazione per la foresta di Fusine

La foresta di Fusine festeggia la sua seconda certificazione, FSC® (FSC-C209279 – Forest Stewardship Council®), che si affianca a PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification), e pone il Friuli Venezia Giulia tra le poche regioni italiane ad aver raggiunto questo traguardo.

Il percorso che ha portato a questo prestigioso risultato è stato avviato nel 2024 dall’assessorato alle Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche del Fvg, in collaborazione con il Cluster Legno Arredo Sistema Casa Fvg e con Legno Servizi-Cluster forestale Fvg, e ha previsto un’analisi approfondita della documentazione e il coinvolgimento di consulenti forestali specializzati. Lo scorso dicembre si sono svolti gli audit sul campo, necessari per verificare la conformità della gestione forestale ai criteri richiesti, nell’ottica della valorizzazione delle foreste locali e della promozione di una gestione sostenibile delle risorse boschive. L’intento della Regione è ora quello di estendere la doppia certificazione ad altre proprietà regionali entro il 2025.

Mercoledì 5 febbraio, nel palazzo della Regione a Udine, si è tenuta la cerimonia di consegna dell’attestato alla presenza dell’assessore regionale Stefano Zannier, di Stefano Pellizzon, vicepresidente nazionale FSC Italia, Edi Snaidero, presidente del Cluster Legno Arredo Casa con il direttore Carlo Piemonte, Mirco Cigliani, presidente di Legno Servizi – Cluster Forestale FVG, Renzo Zanette, sindaco di Tarvisio.

“La certificazione della Foresta di Fusine rappresenta un esempio eccellente di come lo standard di gestione responsabile FSC possa calarsi in una realtà così unica: siamo di fronte a un bosco con caratteristiche multifunzionali importanti – ha affermato Stefano Pellizzon -. Le vocazioni naturalistica, paesaggistica, turistica e produttiva di questa foresta si amalgamano in maniera armoniosa; la certificazione FSC non può che migliorare queste funzioni, nel rispetto della natura e di tutti coloro che vivono questi boschi portando maggior valore anche alle aziende e alle persone del Friuli Venezia Giulia”.

“La certificazione FSC appena raggiunta è un traguardo prezioso per le foreste e le imprese forestali che ogni giorno operano sul nostro territorio – ha sottolineato Mirco Cigliani -. Ringraziamo l’assessore Zannier per i principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale che porta avanti e che il nostro settore persegue con determinazione. Sono infatti numerose le aziende certificate, che si propongono alle filiere locali del legno certificato a garanzia di sostenibilità e tracciabilità”. Anche il settore dell’arredo regionale e nazionale guarda con attenzione e apprezzamento al percorso di doppia certificazione. “Il mercato dell’arredo è infatti caratterizzato da un’ampia diffusione del certificato FSC e il mondo delle costruzioni dal PEFC – commenta Edi Snaidero -; poter contare su entrambe in questa regione è un valore aggiunto di altissimo livello”.

“Adottare tutti e due i sistemi di certificazione potrà garantire una doppia forza rispetto al messaggio della garanzia delle catene di custodia e della gestione di un patrimonio che in questa regione incrementa di 1 milione e mezzo di metri cubi in volume all’anno: si tratta del 40% della regione, quindi non numeri trascurabili – ha aggiunto l’assessore Zannier, ringraziando tutti gli attori che hanno concorso all’obiettivo -. Guardo avanti e credo che sia opportuno cercare di riuscire ad avere a livello di sistema il maggior numero di foreste certificate: è un obiettivo ancora troppo lontano e che se non raggiungeremo ci potrà mettere in difficoltà. Sia per la tutela del patrimonio forestale sia per il lavoro degli operatori e per la collocazione del legno sul mercato, la certificazione è centrale”.