Incendio a Zenodis di Treppo Carnico, abitazione in fiamme.

Abitazione in fiamme nella mattinata di oggi, giovedì 6 aprile, a Zenodis di Treppo Carnico: l’incendio, secondo le prime informazioni, ha colpito un’edificio di via Giovanni XXIII, da accertare le cause del rogo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tolmezzo e Gemona del Friuli, oltre ai vigili del fuoco volontari di Cercivento e un mezzo con autobotte proveniente da Udine.

(notizia in aggiornamento)