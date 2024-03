Due aziende friulane premiate ai Credit Reputation Award 2024

Credit Reputation Award 2024: premiate due aziende friulane, la Mw.Fep spa e la Cosme Group srl.

Due aziende friulane sono state premiate ai Credit Reputation Award 2024: si tratta di Mw.Fep spa e Cosme Group srl. Si sono infatti svolti nei giorni scorsi i Credit Reputation Award organizzati da Centralerisk destinati a riconoscere la puntualità verso il sistema bancario delle aziende candidate analizzando, con un modello valutativo, i dati di Centrale Rischi di Banca d’Italia. Tra le imprese di tutta Italia, si sono distinte due aziende del territorio friulano, attive nel settore dell’elettronica e nella lavorazione dei metalli.

Le aziende friulane premiate.

Da un lato Mw Fep SPA, l’azienda di Ronchi dei Legionari (GO), presente con uno stabilimento anche in provincia di Bologna, sedi operative a Milano, Genova e Roma, che vanta una consolidata esperienza nel settore dell’elettronica e un’elevata capacità produttiva, che parte dalla progettazione e produzione di schede elettroniche e apparati, fino alla prototipazione e supporto nel post vendita; e dall’altro Cosme Group srl di Santa Maria la Longa (UD), azienda con 25 anni di esperienza, specializzata nell’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, e leader nel settore della pre-lavorazione, taglio e lavorazione delle lamiere. “Sarti dell’acciaio”, l’azienda ha una mission precisa: fornire lavorazioni metalliche di alta qualità rispondendo tempestivamente alle esigenze dei clienti.

“Siamo davvero onorati di vedere crescere l’attenzione delle aziende a una gestione degli affidamenti puntuale, responsabile e sostenibile e, in parallelo, rapporti con gli istituti di credito più solidi e trasparenti come dimostrano queste imprese, che sono solo un piccolo campione delle eccellenze della regione” commenta Massimiliano Bosaro, ceo di Centrale Risk. “Non c’è settore escluso: e siamo certi che l’avere meritato questo award servirà da ulteriore boost per l’attività di ogni impresa assegnataria, per farsi riconoscere da banche, clienti e dal mercato proprio in virtù della serietà comprovata da ognuna di loro”.