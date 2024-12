Due furti nelle case del Friuli, ladri in azione a Precenicco e Pozzuolo

Due furti nelle case del Friuli.

Domenica 22 dicembre è stata segnata da due furti in abitazione, avvenuti rispettivamente a Precenicco e Pozzuolo del Friuli. Nel primo caso, i ladri si sono introdotti nella casa di un uomo di 79 anni, forzando un infisso. Dopo aver messo completamente a soqquadro l’appartamento, sono riusciti a sottrarre una medaglia commemorativa del giubileo, dal valore stimato di 3.000 euro. Sul luogo del furto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Palazzolo, supportati dal Nucleo operativo e radiomobile di Latisana, per avviare le indagini.

Poche ore dopo, un altro episodio si è verificato a Pozzuolo del Friuli. In questo caso, una donna croata di 29 anni ha denunciato il furto di 1.500 euro in contanti. Anche in questa abitazione, i ladri hanno forzato una finestra per accedere all’interno. I militari dell’Arma stanno conducendo le indagini per cercare di risalire agli autori del furto.