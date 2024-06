Sono 114 i Comuni del Friuli Venezia Giulia chiamati a rinnovare sindaco e consigli comunali alle elezioni amministrative dell’8 e del 9 giugno: di questi, 81 sono nel territorio dell’ex provincia di Udine, 16 in quello di Pordenone, 14 in quello di Gorizia e 3 in quello di Trieste.

Ecco i Comuni al voto in provincia di Udine, con tutti i candidati sindaci, il nome delle liste collegate e il link all’elenco dei candidati delle liste:

Elezioni comunali ad Amaro:

Cristiana Mainardis – liste collegate: Int di Damar Ue e Doman (qui l’elenco dei candidati)



Elezioni comunali ad Ampezzo:

Michele Benedetti – liste collegate: Nuova Ampezzo (qui l’elenco dei candidati)



Elezioni comunali ad Aquileia:

Marco Fonzari – Uniti per Aquileia (qui l’elenco dei candidati)

Emanuele Zorino – Aquileia Viva Zorino Sindaco (qui l’elenco dei candidati)



Elezioni comunali ad Artegna:

Alessandro Marangoni – Artigne in Comùn (qui l’elenco dei candidati)

Aldo Daici – Per Artegna con il cuore e con la mente (qui elenco candidati)



Elezioni comunali ad Attimis:

Valentina Piccinno – Attimis che amo (elenco candidati)

Maurizio Malduca – Per Attimis (elenco candidati)



Elezioni comunali a Basiliano

Marco Olivo – Valore e Impegno; Obiettivo comune per Basiliano; Insiemesipuò; Fratelli d’Italia – Lega Salvini per Olivo sindaco (elenco candidati)

Marco Del Negro – Bene comune; Progetto Basiliano; Liste civiche Basilian (elenco candidati)



Elezioni comunali a Bicinicco

Giorgio Bolzon – Insieme per la comunità (elenco candidati)

Paolo Paul – Lista civica per Bicinicco Paolo Paul sindaco (qui l’elenco candidati)



Elezioni comunali a Buttrio

Eliano Bassi – GiovinBuri (elenco candidati)



Elezioni comunali a Camino al Tagliamento

Nicola Locatelli – Il Patto per la nostra terra; Int pal Pais (qui l’elenco candidati)

Letizia Bravin – Cambia Camino (qui elenco candidati)



Elezioni comunali a Campoformido

Massimiliano Petri – Uniti per il Comune Campoformido; Promessa per Campoformido; Impegno per Campoformido Petri Sindaco; Lista civica indipendente Progetto Comune (elenco candidati)

Erika Furlani – Lista Civica Rinnoviamo Campoformido; Erika Furlani Sindaco; Lega Fvg (elenco candidati)



Elezioni comunali a Campolongo Tapogliano

Erica Papa – Possiamo cambiare Campolongo Tapogliano (elenco candidati qui)

Gabriele Gregorat – Prospettiva in Comune (elenco candidati qui)

Alberto Urban – Progetto Comune (elenco candidati qui)



Elezioni comunali a Carlino

Lors Bazzo – Energie per Carlino; Carlino San Gervasio Maranutto Insieme (elenco candidati)

Claudio Paiaro – Carlino Domani (elenco candidati)



Elezioni comunali a Cassacco

Ornella Baiutti – Insieme per Cassacco (elenco candidati)



Elezioni comunali a Castions di Strada

Elisabetta Sicuro – SiAmo Castions e Morsano (elenco candidati)

Ivan Petrucco – Crescere Insieme Castions*Morsano; Uniti per crescere Castions*Morsano (elenco candidati)



Elezioni comunali a Cavazzo Carnico

Tiziana D’Agaro – Insieme Cabazzo Cesclans Mena Somplago (elenco candidati)

Gianni Borghi – Impegno e Continuità per Cavazzo (elenco candidati)



Elezioni comunali a Cercivento

Enrico Della Pietra – Ieri e oggi pensando al domani (qui elenco candidati)



Elezioni comunali a Chiopris Viscone

Graziano Bosello – Possiamo Cambiare Chiopris Viscone (qui elenco candidati)

Carlo Schiff – Con Chiopris Viscone (qui elenco candidati)



Elezioni comunali a Chiusaforte

Fabrizio Fuccaro – Impegno comune Fuccaro Sindaco; Passione e sviluppo in Comune Fuccaro Sindaco (qui elenco candidati)



Elezioni comunali a Colloredo di Monte Albano

Patrizia Miolo – Civica per Colloredo di M.A. (qui elenco candidati)

Renza Baiutti – Insieme per il Comune (qui elenco candidati)



Elezioni comunali a Corno di Rosazzo

Daniele Moschioni – Con lo stesso stile Daniele Moschioni Sindaco (qui elenco candidati)



Elezioni comunali a Coseano

Gabriele Piccoli – Insieme a Voi (qui elenco candidati)

David Asquini – Verso il futuro (qui elenco candidati)



Elezioni comunali a Dignano

Vittorio Orlando – 4 Paesi in Comune Vittorio Orlando Sindaco (qui l’elenco candidati)

Luigi Toller – Vivi Dignano (qui l’elenco candidati)

Gianbattista Turridano – Insieme per la gente (qui l’elenco candidati)



Elezioni comunali ad Enemonzo

Mario Piovesan – La tradizione guardando al futuro (qui l’elenco candidati)

Franco Menegon – Uniti per la comunità (qui l’elenco candidati)



Elezioni comunali a Fagagna

Andrea Schiffo – Quattroventi Fagagna; Fagagna Voliamo Insieme; Lega per Salvini Premier Fagagna (qui elenco candidati di lista)

Gianluigi D’Orlandi – Proposta per Fagagna (qui elenco candidati di lista)

Daniele Chiarvesio – Insieme per Fagagna (qui elenco candidati di lista)



Elezioni comunali a Flaibano

Alessandro Pandolfo – Comunità Flaibano San Odorico (qui elenco candidati)



Elezioni comunali a Forni Avoltri

Fulvio Sluga – Uniti per cambiare e per vivere qui (elenco candidati di lista)



Elezioni comunali a Forni di Sopra

Iginio Coradazzi detti Gino Bianchi – Forni Futura; Forni da vivere (qui elenco candidati di lista)

Marco Lenna – Lega Salvini Premier; Attiva Forni di Sopra; Sopra tutto Forni di Sopra (qui elenco candidati di lista)



Elezioni comunali a Forni di Sotto

Claudio Coradazzi – Forni di Sotto in movimento (elenco candidati)



Elezioni comunali a Gonars

Ivan Diego Boemo – Giovani con Boemo; Lista civica Boemo Sindaco (qui elenco candidati)

Alex Cittadella – Insieme Lista Civica; #Gonars Civica (qui elenco candidati)



Elezioni comunali a Grimacco

David Iurman – Insieme per Grimacco (qui elenco candidati di lista)

Giovanni Francesco Peduto – Siamo Grimacco (qui elenco candidati di lista)

Fabio Bonini – Impegno per Grimacco (qui elenco candidati di lista)



Elezioni comunali a Lestizza

Irene Bassi – Insieme per Lestizza (qui elenco candidati)

Valeria Grillo – Lista Civica “Fatti non parole”; Lista Civica dal territorio al futuro (qui elenco candidati)

Eddi Pertoldi – Lega Fvg Pertoldi Sindaco; ConsolidiAmo Lestizza Pertoldi Sindaco (qui elenco candidati)



Elezioni comunali a Lusevera

Igor Cerno – Alta Val Torre Attiva, Dinamica, Verde (qui elenco candidati)

Mauro Pinosa – Alta Val Torre Pinosa Sindaco (qui elenco candidati)



Elezioni comunali a Magnano in Riviera

Roberta Moro – Insieme per la comunità; Progetto Comune Roberta Moro Sindaco (elenco candidati)

Carlo Michelizza – Futuro in Riviera (elenco candidati)

Lucio Londero – Par il Pais (elenco candidati)



Elezioni comunali a Malborghetto Valbruna

Boris Preschern – Un Comune per tutti (elenco candidati)



Elezioni comunali a Manzano

Piero Furlani – Ricostruiamo Manzano; Progetto Manzano; Lega Fvg; Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni (qui elenco candidati)

Mauro Drusin – Manzano Innova (qui elenco candidati)



Elezioni comunali a Marano Lagunare

Eros Milocco – Marano Perché Sì! (elenco candidati)

Mauro Popesso – Uniti per Marano (elenco candidati)



Elezioni comunali a Mereto di Tomba

Paola Fabello – Leams di Comunitat (qui elenco candidati)

Sandro Bulfone – Centrodestra Insieme per Mereto di Tomba (qui elenco candidati)



Elezioni comunali a Moggio Udinese

Annalisa Di Lenardo – Îr vue e doman per MueÇ (qui elenco candidati)

Martina Gallizia – Lista Civica Insieme per Moggio (qui elenco candidati)



Elezioni comunali a Mortegliano

Roberto Zuliani – Roberto Zuliani Sindaco di tutti; Lista Giovani (qui elenco candidati)

Eva Morandini – Ricostruiamo (qui elenco candidati)



Elezioni comunali a Moruzzo

Albina Montagnese – Uniti per un progetto comune (qui elenco candidati di lista)

Stefano Padrini – Rinnoviamo Moruzzo (qui elenco candidati di lista)

Roberto Pirrò – Il nostro Comune, il nostro futuro (qui elenco candidati di lista)



Elezioni comunali a Muzzana del Turgnano

Annino Billia – Muzzana Insieme; Progetto Muzzana (qui elenco candidati di lista)

Genziana Buffon – Muzzana, idee e persone (qui elenco candidati di lista)

Cristian Sedran – Polo Civico per Muzzana; Futura per Muzzana (qui elenco candidati di lista)



Elezioni comunali a Osoppo

Lorenzo Tiepolo – Osoppo nel cuore (qui i candidati di lista)

Viviana Londero – Ora per domani; Osoppo Insieme (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Paluzza

Luca Scrignaro – Futuro Ambiente Comunità (qui i candidati di lista)

Andrea Boz – Per Paluzza e la Val But (qui i candidati di lista)

Luca Boschetti – Con il cuore in Comune (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Pasian di Prato

Juli Peressini – Lega Peressini Sindaco; Uniti per Pasian con Peressini; Gruppi Civici Pasian di Prato; Peressini Sindaco (qui elenco candidati delle liste)

Enzo Cattaruzzi – Insieme per Pasian di Prato; Enzo Cattaruzzi Sindaco; Civica Fvg e con la gente di Pasian di Prato; Pasian di Prato democratica (qui elenco candidati delle liste)

Andrea Pozzo – Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni; Forza Italia; Lista Civica Volontariato e solidarietà a Pasian di Prato; Cittadini per Pozzo (qui elenco candidati delle liste)



Elezioni comunali a Pavia di Udine

Beppino Govetto – Nuova Proposta (qui i candidati di lista)

Luca Zaninotto – Progetto Comune (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Pontebba

Sergio Buzzi – Rilanciamo Pontebba (qui i candidati di lista)

Ivan Buzzi – Lista Civica Insieme per Pontebba (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Povoletto

Lisa Rossi – Dalle radici il futuro; Ci mettiamo il cuore (qui i candidati di lista)

Oliviero Paoletti – Priorità Sicurezza (qui i candidati di lista)

Giuliano Castenetto – Intesa per Povoletto; Povoletto Impegno Comune (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Pozzuolo del Friuli

Gabriele Bressan – Partecipare Pozzuolo; Prospettiva Comune (qui i candidati di lista)

Denis Lodolo – Lodolo Sindaco Centrodestra per Pozzuolo (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Pradamano

Roberto Guggino – Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni (qui i candidati di lista)

Enrico Mossenta – Lista Civica Pradamano; Pradamano al centro (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Prato Carnico

Erica Gonano – Uniti nel Tempo (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Precenicco

Andrea De Nicolò – Facciamo Futuro Andrea De Nicolò Sindaco (qui i candidati di lista)

Alessandro Casasola – Insieme per Precenicco (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Prepotto

Mariaclara Forti – Prepotto per tutti (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Pulfero

Mario Cernoia – Lista Civica Pulfero bene comune (qui i candidati di lista)

Camillo Melissa – Insieme per Pulfero; Uniti per Pulfero (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Ragogna

Alma Concil – Prima Ragogna Alma Concil Sindaco; SiAmo Ragogna Alma Concil Sindaco (qui l’elenco dei candidati di lista)

Nuto Girotto – Ragogna AlternAttiva (qui l’elenco dei candidati di lista)

Mauro Marcuzzi – Voce Comune (qui l’elenco dei candidati di lista)

Claudio Maestra – Insieme per Ragogna Claudio Maestra Sindaco; Ragogna per il Tagliamento Claudio Maestra Sindaco (qui l’elenco dei candidati di lista)



Elezioni comunali a Ravascletto

Ermes Antonio De Crignis – Assieme (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Raveo

Daniele Ariis – Intesa Comune per Raveo Esemon (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Reana del Rojale

Attilia Marcolongo – Per il Rojale Attilia Marcolongo Sindaco; Fare Insieme Giorgia Meloni Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier (qui i candidati di lista)

Anna Zossi – Presenti per il futuro del Rojale Anna Zossi Sindaco; Insieme per il Rojale (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Remanzacco

Daniela Briz – Lista Civica Una linea Comune (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Resia

Anna Micelli -Vota Resia (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Rigolato

Fabio D’Andrea – Impegno per unire Rigolato; InComune per Rigolato (qui i candidati di lista)

Amedeo Puschiasis – Nuo pal Comun di Rigolat (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Rive d’Arcano

Gabriele Contardo – Rive d’Arcano con la gente per la gente Contardo Sindaco (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Rivignano Teor

Fabrizio Mattiussi – Lista Civica Rivignano Teor Mattiussi Sindaco (qui i candidati di lista)

Massimo Tonizzo – Lega Salvini; Tutti per Rivignano Teor; Prospettiva Costante Tonizzo Sindaco; Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a San Giovanni al Natisone

Carlo Pali – Sentimento Civico; Pal nestri pais (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a San Leonardo

Erica Snidarcig – San Leonardo Civica (qui i candidati di lista)

Antonio Comugnaro – Uniti per San Leonardo; Insieme per San Leonardo (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a San Pietro al Natisone

Flavio Cumer – Consenso Civico; Prospettiva Comune (qui i candidati di lista)

Cesare Pinatto – Rinnovamento nuova San Pietro (qui i candidati di lista)

Elezioni comunali a San Vito al Torre

Gabriele Zanin – Ancora Insieme; Lista Civica Costruire il futuro (qui i candidati di lista)

Simone Cian – Vivere Crauglio, Nogaredo, San Vito; Rinnovamento (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a San Vito di Fagagna

Michele Fabbro – Leali per San Vito di Fagagna (qui i candidati di lista)

Sergio Zucchiatti – Uniti per San Vito, Silvella, Ruscletto (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Santa Maria la Longa

Fabio Pettenà – Nuove energie; Cambiamo Insieme (qui i candidati di lista)

Elezioni comunali a Sappada

Alessandro De Zordo – Insieme per Sappada Plodn (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Sedegliano

Debora Donati – Sedegliano Domani (qui i candidati di lista)

Ivan Donati – Camminiamo Insieme (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Socchieve

Coriglio Zanier – Con la gente per la gente (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Stregna

Ivan Blasutto – Viva San Marco (qui i candidati di lista)

Luca Postregna – Stregna migliore (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Terzo d’Aquileia

Daniele Milocco – Lista Civica per Terzo (qui i candidati di lista)

Giosualdo Quaini – Progetto Democratico (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Trasaghis

Stefania Pisu – Siamo Trasaghis (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Treppo Grande

Roberto Geretto – Geretto Sindaco; Fratelli d’Italia-Lega per Salvini Premier (qui i candidati di lista)

Sara Tosolini – Treppo Vive-Vive Trep; Progetto Comune (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Trivignano Udinese

Roberto Tuniz – Un futuro in Comune; Indipendenti per il rinnovamento (qui i candidati di lista)

Federico Guariglia – In cammino per Trivignano (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Venzone

Amedeo Pascolo – Progetto Venzone (qui i candidati di lista)

Mauro Valent – Insieme per Venzone (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Verzegnis

Andrea Paschini – Progetto Verzegnis 2.0 Passione Comune (qui i candidati di lista)

Franco Sulli – Verzegnis nuovi sentieri (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Villa Santina

Domenico Giatti – Villa Santina e Invillino in Comune (qui i candidati di lista)

Loredana Mazzolini – Comunità e partecipazione (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Visco

Mauro Ongaro – Liberamente Insieme (qui i candidati di lista)

Elena Cecotti – Rinnovamento (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Zuglio

Domenico Romano – Insieme per Zuglio (qui i candidati di lista)

Battista Molinari – Zuglio 2024 (qui i candidati di lista)