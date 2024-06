Si è tenuta nel pomeriggio di sabato 1 giugno, presso le strutture del polisportivo comunale di via Verdi a Fiume Veneto, la “Festa degli Sport”. Quasi 150 tra ragazzi e bambini fiumani, in particolare i più piccoli, hanno partecipato entusiasticamente all’evento, reso ancora più speciale da una splendida giornata di sole.

Il sindaco di Fiume Veneto, Jessica Canton, ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’evento: “È stata una giornata di sport all’insegna del divertimento, ma soprattutto un’opportunità per avvicinare sempre di più i bambini e i ragazzi al mondo dello sport, una forma educativa di estrema importanza per i nostri giovani, sui quali questa amministrazione comunale investe con grande impegno.”

Dopo la cerimonia di apertura, caratterizzata da una colorata sfilata degli atleti, il pomeriggio è stato animato da gare ed esibizioni di vari sport. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di provare personalmente le diverse attrezzature, guidati da allenatori ed istruttori esperti. Le dieci discipline presenti includevano calcio, basket, pallavolo, ciclismo, tennis, padel, tennistavolo, pesistica, arti marziali, pattinaggio e pesca sportiva.

Un momento particolarmente toccante è stato dedicato al memorial di calcio in onore di Freddy Gregoris, recentemente scomparso, una figura molto conosciuta e attiva nel mondo dello sport di Fiume Veneto.

Tra gli ospiti d’onore di questa edizione, le atlete della nazionale italiana di pallavolo sorde, attualmente ospiti dell’amministrazione comunale di Fiume Veneto per gli allenamenti in preparazione ai campionati mondiali di Okinawa. Durante la manifestazione, sono stati premiati gli atleti meritevoli del territorio, segnalati dalle rispettive società sportive. In particolare, è stata consegnata una targa di riconoscimento a Sonia Laquintana, nuotatrice di livello internazionale, per i suoi innumerevoli successi.

Quest’anno, la manifestazione ha visto anche la partecipazione di Decathlon, con cui il Comune di Fiume Veneto ha recentemente sottoscritto una convenzione per promuovere lo sport e uno stile di vita sano. A Decathlon sono stati consegnati i disegni realizzati dai bambini delle scuole primarie del territorio, nell’ambito del concorso “Disegna lo sport”. Saranno i clienti del negozio a votare il disegno più bello! La “Festa degli Sport” si è confermata un grande successo, unendo sport, divertimento e educazione in una giornata indimenticabile per tutti i partecipanti.