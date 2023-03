Verso le elezioni in Friuli Venezia Giulia.

Ad un mese esatto dalle elezioni in Friuli Venezia Giulia, la campagna entra nel vivo e in regione arrivano i big nazionali, per dare man forte ai candidati.

Domani tocca ai primi due: si tratta di Giuseppe Conte e Carlo Calenda. L’ex presidente del Consiglio arriverà in regione domani, 3 marzo, alle 12 quando incontrerà, all’Executive Hotel di Udine, associazioni e sindacati in merito al Superbonus 110%, assieme al senatore Stefano Patuanelli e al deputato Enrico Cappelletti del Movimento 5 Stelle. Nel pomeriggio, invece, è previsto l’incontro con i candidati alle elezioni del Fvg che i pentastellati sostengono, ossia Massimo Moretuzzo per la Regione e Ivano Marchiol per la corsa a sindaco di Udine.

Il leader di Azione, invece, approderà nel capoluogo friulano alle 18, in Sala Madrassi, assieme ai due parlamentari regionali del Terzo Polo, Isabella De Monte ed Ettore Rosato, e all’ex ministro per la Famiglia, Elena Bonetti, con l’obiettivo di spingere Alessandro Maran, candidato per le elezioni a Presidente della Regione.

Per quanto riguarda il centrodestra, la Lega a quanto pare sta preparando due eventi, uno che porterebbe in Fvg tutti i ministri leghisti, e l’altro che invece i Governatori del Carroccio come Luca Zaia e Attilio Fontana. Fratelli d’Italia, dal canto suo, ha già fatto arrivare in Fvg alcuni big (come il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida) e vorrebbe chiudere la campagna nientemeno che con la presenza della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.