Incidente domestico a Basiliano.

Un uomo di circa 60 anni di età è stato soccorso dai sanitari questo pomeriggio per le ferite riportate a seguito di un incidente domestico accaduto nel giardino di una abitazione di Basiliano.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati i carabinieri) è rimasto schiacciato da una motozappa procurandosi una lesione ad una gamba. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sono stati attivati gli infermieri della Sores che hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Codroipo e l’elisoccorso, poi rientrato. L’uomo è stato soccorso e trasportato in codice giallo, con l’ambulanza, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Attivati per quanto di competenza anche i vigili del fuoco.