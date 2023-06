Elio e le storie tese in Friuli con il nuovo tour teatrale.

Elio e le storie tese tornano in teatro, e arrivano anche in Friuli con due date. Parte infatti da ottobre in tour nei teatri il nuovo tour del gruppo, dal titolo “Mi resta solo un dente e cerco di riavvitarlo”. Ovvero “una radiografia folle e ragionata della nostrana Terra dei Cachi 2023″.

Due sono le date in programma in Friuli: il 20 novembre a Trieste, al Politeama Rossetti, e il 21 novembre a Udine, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. I biglietti saranno disponibili nei prossimi giorni su Ticketone e nei punti vendita abituali.