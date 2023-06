Per la prima volta la Coppa Friuli entra alla Dacia Arena di Udine

La Coppa Friuli alla Dacia Arena di Udine.

Per la prima volta in assoluto una gara podistica entrerà allo Stadio Friuli Dacia Arena: grazie alla collaborazione tra l’Udinese Calcio e l’Asd Maratonina Udinese, presieduta da Paolo Bordon, la 6^ prova della Coppa Friuli 2023 – tradizionale competizione podistica organizzata, nella tranche in questione, proprio dall’Asd Maratonina – varcherà le soglie del “tempio” locale del calcio, dove gli atleti, attesi in 250, percorreranno tutto il perimetro del terreno di gioco, per poi ricollegarsi all’itinerario esterno. La competizione è in calendario per domenica 11 giugno, con partenza e traguardo al Città Fiera di Torreano di Martignacco.

Ritrovo fissato alle ore 8.

Il ritrovo è fissato per le ore 8, per la consegna dei pettorali, e lo start è previsto per le 9.30, in entrambi i casi di fronte alla Piramide del Città Fiera, appunto (sponsor dell’evento). La sfida si giocherà su un percorso di circa 10 km, un tracciato completamente nuovo e ricco di cambi di ritmo per l’alternanza fra tratti in asfalto e sterrati: al via tutti i migliori runners iscritti al 41° circuito di Coppa Friuli. Punto d’arrivo sempre al Città Fiera, come detto: le premiazioni si terranno nello Show Rondò, all’interno del centro commerciale.

Tre i Comuni toccati dalla gara, Martignacco, Tavagnacco e Udine: la corsa si svilupperà peraltro su viabilità secondaria, dunque non sono previste particolari ripercussioni sul traffico. Le arterie coinvolte verranno chiuse per il tempo strettamente necessario, venendo poi progressivamente riaperte dopo il transito dell’ultimo atleta.

“Anche chi non è già iscritto al circuito – informa il Comitato organizzatore – può partecipare, se munito di tessera Fidal o RunCard, pre-iscrivendosi entro martedì 6 giugno o iscrivendosi il giorno della gara”.