In Friuli, un ciclo di escursioni in montagna.

Un ciclo di escursioni in montagna, per apprezzare colori e profumi delle fioriture nei diversi ambienti regionali del Friuli: è il programma di uscite organizzato dal collettivo di guide naturalistiche Wild Route per maggio e giugno.

Le stagioni, salendo di quota, seguono infatti tempi diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati: le nevi che restano sul terreno fino a primavera inoltrata e le fresche temperature limitano lo sviluppo delle piante. Finché non si è immersi tra i colori ed i profumi della primavera, non si può capire la varietà di adattamenti con cui le piante affrontano gli ambienti montani. Un mondo affascinante dove, attraverso l’osservazione, si possono cogliere la moltitudine di strategie che il regno vegetale mette in campo.

Il programma di escursioni “Colori e profumi” nasce proprio dalla volontà di far scoprire il mondo delle fioriture nelle diverse aree della regione: dalle colline moreniche alle prime vette prealpine, dai pascoli alpini alle torbiere d’alta quota.

Il prossimo appuntamento è per domenica 28 maggio al Passo Elbel; tra i vari valichi alpini che collegano la valle di Sappada alla Val Pesarina, questo passo è quello che permette di

comprendere la varietà di ambienti che caratterizzano l’area: boschi pieni di vita in fermento, prati carichi dei colori sgargianti della primavera, rocce che si stagliano verso il cielo come il campanile di Mimoias.

I successivi appuntamenti saranno sabato 3 giugno sul sentiero Tiziana Weiss e domenica 11 giugno a Cason di Lanza. Tutti i percorsi variano dai 6 ai 10 kilometri e non superano i 700 metri di dislivello. Per partecipare è necessaria la prenotazione (per info 3515852752 oppure sul sito www.wildroutes.eu). Il costo è di 20 euro con uno sconto del 50% per i ragazzi fino a 17 anni.