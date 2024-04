Esercitazione in Carnia con i cani da catastrofe.

Tra sabato 6 e lunedì 8 aprile venticinque Unità Cinofile provenienti da tutta Italia svolgeranno una importante esercitazione di ricerca con i cani da catastrofe in Carnia. Si tratta di una esercitazione a carattere nazionale ed avrà luogo in tre distinti siti, tra i quali la Miniera di Cludinico di Ovaro, una cava di inerti di Villa Santina e la Caserma Cantore di Tolmezzo.

Grazie alla disponibilità delle diverse amministrazioni comunali e ad alcuni privati che attivamente si sono messi a disposizione per l’evento, è stato possibile organizzare l’addestramento ambientandolo in scenari distinti, in modo da differenziare il più possibile le esperienze dei cani. È infatti con esperienze così articolate che si riesce a far sì che l’affiatamento tra cane e conduttore aumenti, migliorando di conseguenza il livello di preparazione.

Le Unità Cinofile da ricerca in catastrofe del Soccorso Alpino e Speleologico provengono da Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Trentino, Veneto. Oltre a queste prenderanno parte all’esercitazione Unità Cinofile della Guardia di Finanza, della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

I cani presenti appartengono alle razze Border Collie, Kelpie, Malinois, Pastore Tedesco Grigio: ciascuno di loro passerà nei tre scenari, che sono molto complessi, e lavoreranno tra le 8.30 del mattino alle 23. I cani svolgono la ricerca in piena autonomia assieme al conduttore, che ha un ruolo ingaggiante sia nella gestione della ricerca, sia nel partecipare attivamente al lavoro del socio a quattro zampe.