Due nuovi impianti per la friulana Eurolls.

Eurolls, la multinazionale friulana della metalmeccanica annuncia da Mumbai, in India, dalla fiera Wire and Cable, in corso fino al 29 novembre, annuncia di avere avviato in Italia, due nuovi impianti industriali per lo sviluppo di una nuovissima tecnologia di riporto laser cladding.

‘L’investimento è stato di 2 milioni di euro – spiega Renato Railz, presidente della multinazionale, dall’India -. Abbiamo appena installato e avviato due nuovi impianti di rivestimento e commissionato il revamping del nostro attuale impianto thermalspray. Abbiamo quindi ampliato la capacità ed inserito una nuovissima tecnologia di riporto laser cladding, oltre ad aver elevato al massimo livello le possibilità di programmazione, che ci permetteranno di gestire geometrie di rivestimento molto complesse ed un controllo di processo avanzato. Annunciamo questa importante tappa delle nostre attività mentre siamo in fiera a Mumbai, perchè proprio oggi abbiamo assistito all’ultimo test sui nuovi impianti che ha avuto buon esito’.

Questi investimenti integrano la nuova tecnologia laser, insieme al rivestimento con saldatura Mig, Flame Spray,Hvof e Plasma, le tecnologie a film sottile PVD oltre ai trattamenti superficiali e galvanici, per cui l’azienda di Attimis è nota sull’intero pianeta. “Puntiamo ad essere la metalmeccanica italiana con le più elevate tecnologie di trattamento dei materiali, per servire il mondo intero”, conclude Railz.