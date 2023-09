Il Festival delle Dolomiti friulane.

Escursioni, visite guidate, laboratori e prelibatezze enogastronomiche: arriva il Festival delle Dolomiti friulane, una tre giorni che propone oltre 50 eventi alla scoperta delle montagne Patrimonio Unesco, dal 22 al 24 settembre.

Sono tre le valli (Valcellina, Val Colvera e Val Tramontina) e otto i Comuni coinvolti (Erto e Casso, Barcis, Claut, Cimolais, Tramonti di Sotto, Tramonti di Sopra, Meduno e Frisanco), in un’iniziativa organizzata dalla Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane Cavallo e Cansiglio che mira a promuovere e far conoscere le unicità di questo territorio.

Il festival si divide in tre sezioni tematiche: “Assaggi”, con degustazioni (anche di tisane), prodotti tipici e laboratori di cucina per chi vuole scoprire il vero sapore delle valli; “Passaggi”, con visite guidate, escursioni naturalistiche, storia e cultura e tanti percorsi per attraversare il territorio in tutta la sua bellezza; e “Messaggi”, con eventi di forest bathing, bramito dei cervi, caccia al tesoro e altre esperienze insolite e inaspettate per chi ama mettersi in ascolto e lasciarsi sorprendere. Chi vuole fermarsi a dormire, inoltre, può scegliere tra oltre 15 strutture ricettive.

Per chi ha voglia di avventura, inoltre, non mancheranno le proposte adrenaliniche, dal ponte tibetano sospeso ad un’altezza di oltre 50 metri (a Barcis) all’esperienza del canyoning lungo il torrente Ciafurle (a Claut). E ancora, visite al museo della cava, escursioni in notturna e camminate con la possibilità di vedere le impronte dei dinosauri. Una vera e propria immersione nella storia e nella natura di queste aree, gioiello della montagna friulana. Il programma completo si può vedere sul sito della Magnifica Comunità Montana.