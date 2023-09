Furto in una pizzeria del centro di Udine.

Ieri sera, un ragazzo algerino di 16 anni è stato fermato per furto con destrezza: il giovane era stato visto portare via il borsello, che conteneva documenti e pochi contanti, ad un cliente di una pizzeria di Piazza San Giacomo a Udine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fagagna che lo hanno rintracciato poco distante, in via Zanon. Il maltolto è stato restituito al proprietario, un giovane di 21 anni. In seguito ai controlli, è emerso che il 16enne era già scappato da una struttura per minori di Ventimiglia ed è quindi stato affidato ad una cooperativa di accoglienza di Udine.